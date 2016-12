Digital Foundry hat die Demo von NieR: Automata auf der PlayStation 4 und auf der PlayStation 4 Pro miteinander verglichen. Wie vorab angekündigt, läuft das Spiel von Platinum Games auf der PS4 in 900p (1600x900) und auf der leistungsstärkeren Version der Konsole in 1080p (1920x1080). Die 60 Bilder pro Sekunde werden meistens erreicht. Laut Digital Foundry sollen aber einige Stellen in der Demo (zum Beispiel der Bosskampf am Ende) zeigen, dass die PS4 Pro auch leichte Probleme hat, die Bildwiederholrate bei 60 zu halten. Flüssig spielbar würde es aber jederzeit bleiben. Die Zwischensequenzen sollen auf beiden PS4-Geräten derzeit mit 30 fps laufen, aber nur in 900p (auch auf der PS4 Pro). Ob Platinum Games bis zur Veröffentlichung am 10. März 2017 in diesem Bereich nachbessern wird, ist unklar. Insgesamt sei NieR: Automata auf der PlayStation 4 Pro besser und würde von der zusätzlichen Leistung profitieren. Durch die höhere Auflösung und die bessere Kantenglättung (Anti-Aliasing) würde das Bild ruhiger und schärfer wirken. Darüber hinaus werden schärfere Texturen und andere Features wie Bewegungsunschärfe geboten.