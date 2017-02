NieR: Automata: Trailer: "Glory to Mankind" - 4Players.de

Square Enix hat einen weiteren Trailer zu NieR: Automata veröffentlicht. Das Video mit dem Titel "Glory to Mankind 119450310" zeigt die Androiden 2B, 9S und A2, die versuchen, ihre dystopische Maschinen-Welt zu retten. NieR: Automata wird am 7. März 2017 in Nordamerika und am 10. März 2017 in Europa erscheinen. Die PC-Version wird irgendwann 2017 folgen. Unsere Vorschau findet ihr hier . Eine Demo steht im PSN zum Download bereit.Letztes aktuelles Video: Glory to Mankind 119450310