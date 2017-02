NieR: Automata: Keine Umsetzung für Xbox One angedacht - 4Players.de

yopparai hat geschrieben: Die XBone ist in Japan nichtexistent und im Westen dürften die "Freunde japanischer Spielkultur" zum weit überwiegenden Großteil eh auf Playstation oder vielleicht noch PC unterwegs sein - ist also durchaus eine nachvollziehbare Entscheidung...

Genau, aber Logik hilft nicht in irrationalen Diskussionen. Die Xbox zieht mehr Leute an, die hauptsächlich Interesse an westlichen Medien haben, was sich auch so mit meinem Freundeskreis und den Onlinekontakten deckt. Natürlich ist das nur meine, eingeschränkte Perspektive, aber ich zieh doch jetzt keine Studie dafür auf.Am PC hätten sie was mit UWP regeln können, aber bei Nischentiteln ist es wohl sinnvoller komplett auf Steam zu vertrauen. Für mich ist es kein Verlust, die größte Interessensgruppe wird aber eine PS4 für solche Titel bereit haben.