NieR: Automata: Termin und Systemanforderungen der PC-Version - 4Players.de

OS: Windows 7 64-bit / Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit (32-bit Betriebssysteme werden nicht unterstützt)

CPU: Intel Core i3 2100 oder AMD A8-6500 oder schneller

RAM: 4 GB oder mehr

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 770 VRAM 2 GB oder AMD Radeon R9 270X VRAM 2 GB oder besser

Auflösung: 1280x720

Festplattenspeicher: 50 GB oder mehr

Soundkarte: DirectX 11 kompatibel

Internetverbindung: Breitband oder schneller

DirectX 11

Sonstiges: Mouse, Keyboard, Gamepad (XInput-only)

OS: Windows 8.1 64-bit / Windows 10 64-bit (32-bit Betriebssysteme werden nicht unterstützt)

CPU: Intel Core i5 4670 oder AMD A10-7850K oder schneller

RAM: 8 GB oder mehr

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 980 VRAM 4 GB oder AMD Radeon R9 380X VRAM 4 GB oder besser

Screen Resolution: 1920x1080

Zum Releasetermin der PC-Version von NieR: Automata gab sich Square Enix in den letzten Wochen und Monaten stets geheimnisvoll und sprach von irgendwann "2017". Aber nun sind auf der japanischen Support-Website des Publishers der konkrete Termin und die Systemanforderungen aufgetaucht - sowie die Pre-Order-Boni. Die PC-Fassung soll demnach am 17. März 2017 via Steam erscheinen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59,99 Euro. Die PlayStation 4 wird in Europa am 10. März 2017 versorgt.Minimale SystemanforderungenEmpfohlene SystemanforderungenLetztes aktuelles Video: Exploring Earths Distant Future