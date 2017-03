NieR: Automata: Launch-Trailer: "Der Tod ist dein Anfang" - 4Players.de

Square Enix hat zum anstehenden Verkaufsstart von NieR: Automata den Launch-Trailer "Der Tod ist dein Anfang" veröffentlicht. Das Action-Rollenspiel von Platinum Games und Yoko Taro (Game Director) wird am 10. März für PlayStation 4 (69,99 Euro) und am 17. März für PC via Steam (59,99 Euro) erscheinen. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit (zur Vorschau ). Das Spiel erzählt die Geschichte der Androiden 2B, 9S und A2 und von ihrem Kampf zur Rückeroberung einer von Maschinenwesen überrannten Welt, die von der Menschheit verlassen wurde.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer Der Tod ist dein Anfang