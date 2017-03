NieR: Automata: PC-Version hat mit einigen Problemen zu kämpfen - 4Players.de

Gestern ist die PC-Version von NieR: Automata veröffentlicht worden und nach ersten User-Berichten bei Steam (78% der Reviews sind "positiv") und in einschlägigen Foren scheint die PC-Umsetzung mit einigen Problemen zu kämpfen zu haben. Abgesehen davon, dass die Steuerung klar auf Controller ausgelegt ist und sich die Tastenbelegung bei Maus- und Tastaturnutzung nicht vollständig anpassen lassen, was u. a. Schwierigkeiten in den Arcade-Passagen bereitet, ist von sporadischen Abstürzen die Rede. Gerade Nutzer von AMD-Grafikkarten (Radeon RX400 Serie) mit dem Treiber "Crimson ReLive Edition 17.2.1" unter Windows 10 werden vom Entwickler darauf hingewiesen, dass sie ihren Treiber aktualisieren sollten, da sonst der Monitor beim Spielstart schwarz oder weiß bleiben könnte. Außerdem heißt es, dass die 4K-Auflösung offiziell nicht unterstützt wird.Apropos Auflösung: In diesem Bereich scheint es weitere Probleme zu geben, denn im Vollbild-Modus nutzt das Spiel nicht die eigentlich eingestellte (native) Auflösung, sondern eine niedrigere Variante, die hochskaliert wird und dementsprechend "unscharf" aussieht. Im Fenster-Modus scheint dieses Problem nicht zu bestehen. Die Option "rahmenloses Fenster" wird nicht geboten. Bei NeoGAF wird in dem Zusammenhang " Borderless Gaming " als Alternative vorgeschlagen. Die fps-Performance (maximal 60fps im Spiel; 30fps in den Zwischensequenzen) wird in der Regel als "in Ordnung", aber ausbaufähig beschrieben.Letztes aktuelles Video: Video-Test