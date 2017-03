NieR: Automata: Director Yoko Taro hätte lieber einen Vita-Nachfolger als Switch und Smartphones - 4Players.de

yopparai schrieb am 20.03.2017 um 17:13 Uhr

@traceon: In einem Rechenmodul fr selbstfahrende Autos. Nicht massenproduziert. Glckwunsch.

@stefan: Schn das mal von jemandem zu hren, der sich auch wirklich technisch mit sowas befasst. In etwa besttigt das auch meine Vermutungen. Ich hatte GrunzGrunz auch mehr so verstanden, dass generell ein Spiel wie N:A (also mit dem Spielprinzip, nicht mit der Optik) vielleicht mglich wre, also Port im Sinne von "neu schreiben und den gleichen Namen und Prinzip verwenden". Einen echten Port she ich aber auch nicht. Bisher ist das maximal mgliche auf Mobilhardware, was ich gesehen habe ein TombRaider 2013 auf einer Shield, und das Teil ist aktiv gekhlt und nicht mobil (und es luft wohl trotzdem nicht sauber). Nach dem was Digital Foundry so dazu sagt treten da auch die Grenzen von Android zutage, was besttigt, was du schreibst.