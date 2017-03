NieR: Automata: Fan-Mod hilft Technik am PC auf die Sprünge - 4Players.de

tet1 schrieb am 27.03.2017 um 16:14 Uhr

Das spiel ist von SE Japan auf offiziellen Support würde ich mich also nicht verlassen bisher haben all spiele die von SE J auf PC erschienen sind kaum bis gar keinen Support erhalten wenn überhaupt dann erst Monate nach Release.

Der Fan Patch ist absolut fantastisch und fixt alle bisher bekannten Probleme da braucht man wirklich nicht skeptisch zu sein dahinter stecken bekannte Modder wie Kaldaien und jetzt auch Durante die schon viele (japanische) PC Ports in Ordnung gebracht haben, Probleme hat jeder mit dem spiel ohne diesen fix nur manchen Leuten fällt es anscheinend nicht so auf.