NieR: Automata: Mehr als eine Million Mal ausgeliefert und digital verkauft - 4Players.de

Thank you so.......so much. I can't describe by my poor English. But thank you. (;_;) pic.twitter.com/L1XXuawXN2 — yokotaro (@yokotaro) 4. April 2017

Square Enix meldet , dass NieR: Automata weltweit mehr als eine Million Mal (an den Einzelhandel) ausgeliefert und digital verkauft wurde. Das Action-Rollenspiel erschien am 24. Februar in Japan, am 7. März in Nordamerika und am 10. März in Europa für PlayStation 4. Die PC-Version folgte am 17. März. Allein in Japan hat sich das Spiel (bis zum 26. März 2017) über 278.000 Mal verkauft - laut Media Create . Bei steamspy (PC) werden ca. 220.605 (± 13.133) Verkäufe geschätzt. Unseren Test findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Test