NieR: Automata: Weiterhin kein PC-Patch in Sicht - 4Players.de

Müssen Besitzer der PC-Fassung von NieR: Automata ewig auf einen Patch warten? Pessimisten könnten ein auf Eurogamer.net veröffentlichtes Statement von Square-Enix durchaus so deuten. Zumindest in nächster Zeit sollte man sich demnach keine Hoffnungen auf solche ein Update der Entwickler machen. Bislang habe das Rollenspiel auf dem PC keinen einzigen Patch bekommen - und das, obwohl es einige technische Probleme gegeben habe.In der Stellungnahme spricht der Publisher lediglich davon, dass man mit Hardware-Herstellern zusammenarbeite, um die Treiber entsprechend abzustimmen. AMD habe bereits vor einiger Zeit solche Treiber-Updates geliefert, welche ein Problem mit einem weißen Bildschirm ausgebügelt haben. Hier die Stellungnahme des Publishers:"Square Enix und PlatinumGames arbeiten mit PC-Herstellern wie AMD zusammen, um die Probleme mit der Steam-Version des Spiels anzugehen, denn manche Probleme sind nichts, was Square Enix und PlatinumGames im Alleingang auf fundamentale Weise lösen können. Mit der Hilfe von AMD haben Square Enix und PlatinumGames erfolgreich manche der Probleme gelöst, und wir hoffen, ähnliche Ergebnisse mit anderen Hardware-Herstellernzu erzielen. Wir sind dankbar für ihre kontinuierliche Geduld und ihre Unterstützung von NieR: Automata."Das Fehlen der Unterstützung seitens Square Enix ist laut vg247.com vor allem deshalb unverständlich, weil einige Modder bereits bewiesen hätten, wie schnell sich einige Bugs und Framerate-Probleme ausbessern ließen.