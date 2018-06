NieR: Automata: Wird als "Become as Gods Edition" auch für Xbox One erscheinen - 4Players.de

Aktualisierung vom 11. Juni 2018, 7:11 Uhr:





Inzwischen hat Square Enix die Xbox-One-Umsetzung von NieR: Automata offiziell bestätigt. Die sogenannte Become as Gods Edition wird ab dem 26. Juni 2018 digital via Xbox Games Store erhältlich sein (Preis: 49,99 Euro) und neben dem Basisspiel auch Zusatzinhalte wie die DLC-Erweiterung 3C3C1D119440927, vier Pod-Designs (Grimoire Weiss-Pod, Retro-Grau-Pod-Skin, Retro-Rot-Pod-Skin und Pappkarton-Pod-Skin) und die Maschinen-Maske beinhalten. Hier der Ankündigungs-Trailer von der E3 2018:



Ursprüngliche Meldung vom 10. Juni 2018, 19:47 Uhr:





Square Enix hat eine Xbox-One-Version von NieR: Automata angekündigt - allerdings erfolgte die Ankündigung im Square Enix Store wohl zu früh, denn die Produktwebseite ist aktuell nicht mehr verfügbar. Laut der Produktwebseite wird das Spiel als "NieR: Automata - Become as Gods Edition" am 26. Juni 2018 in digitaler Form im Xbox Store für 49,99 Dollar erscheinen. Die "Become as Gods Edition" umfasst das Hauptspiel ( NieR: Automata ), die Erweiterung 3C3C1D119440927 und mehrere kosmetische Extras (Grimoire Weiss Pod, Retro Red Pod Skin, Retro Grey Pod Skin, Cardboard Pod Skin und The Machine Lifeform Mask Accessory).