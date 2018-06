NieR: Automata: Wird als "Become as Gods Edition" für Xbox One erscheinen - 4Players.de

Square Enix hat eine Xbox-One-Version von NieR: Automata angekündigt - allerdings erfolgte die Ankündigung im Square Enix Store wohl zu früh, denn die Produktwebseite ist aktuell nicht mehr verfügbar. Laut der Produktwebseite wird das Spiel als "NieR: Automata - Become as Gods Edition" am 26. Juni 2018 in digitaler Form im Xbox Store für 49,99 Dollar erscheinen. Die "Become as Gods Edition" umfasst das Hauptspiel ( NieR: Automata ), die Erweiterung 3C3C1D119440927 und mehrere kosmetische Extras (Grimoire Weiss Pod, Retro Red Pod Skin, Retro Grey Pod Skin, Cardboard Pod Skin und The Machine Lifeform Mask Accessory).Vielleicht wird dann sogar ein Patch für die PC-Version nachgereicht (Spekulation), die noch immer unter der Auflösungsproblematik und anderen Macken leidet. Am 22. März 2017 schrieben die Entwickler bei Steam , dass sie das Feedback der Nutzer schätzen und sie sich mit den Problemen beschäftigen würden. Seit dem Verkaufsstart des Spiels ist bisher kein PC-Patch veröffentlicht worden - nur der DLC 3C3C1D119440927 wurde bereitgestellt.Seit der Veröffentlichung des Spiels für PC und PlayStation 4 im letzten Jahr hat sich NieR: Automata weltweit über drei Millionen Mal verkauft (digital und im Einzelhandel).Letztes aktuelles Video: Spezielle Nachricht zum 1 Geburtstag