NieR: Automata: Game of the YoRHa Edition für PC und PS4 angekündigt - 4Players.de

Attention all androids:



We interrupt your regularly scheduled programming with a special message direct from @yokotaro... pic.twitter.com/IE9seYUBzH — NieR:Automata (@NieRGame) 11. Dezember 2018

Square Enix hat die Gerüchte bestätigt und die NieR: Automata Game of the YoRHa Edition für PlayStation 4 und PC für den 26. Februar 2019 angekündigt. Eine Box-Version für die PS4-Fassung wird ebenfalls verfügbar sein.Die Edition umfasst das Basisspiel, die Erweiterung " 3C3C1D119440927 " sowie digitale Zusatzinhalte (vier Pod-Designs und die Ausstattung 'Maschinen-Maske'"). Außerdem erhalten Käufer der PlayStation-4-Version ein dynamisches Design, 15 PSN-Avatare sowie die Pod-Skins "Spielsystem" und "amazarashi-Kopf" dazu. Käufer der Steam-Version erhalten zwei Bildschirmhintergründe. Ob im Zuge der Game of the YoRHa Edition auch der lange versprochene PC-Patch erschienen wird, bleibt abzuwarten.Seit der Veröffentlichung des Spiels im März 2017 verkaufte sich NieR: Automata weltweit über drei Millionen Mal (physische und digitale Verkäufe). Unseren Test des Action-Rollenspiels findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Fazit Xbox One