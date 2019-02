NieR: Automata: Game of the YoRHA Edition für PC und PS4 steht bereit - 4Players.de

Bildquelle: Steam

Square Enix und Platinum Games haben die Game of the YoRHA Edition von NieR: Automata am 26. Februar 2019 für PlayStation 4 (digital und physisch) sowie PC ( Steam ) veröffentlicht. Zum Inhalt heißt es vom Publisher: "Die NieR: Automata Game of the YoRHa Edition bietet das Hautpspiel sowie digitale Inhalte, darunter der Erweiterungs-DLC 3C3C1D119440927, vier Pod-Designs (Grimoire Weiss, Retro-Grau, Retro-Rot und Pappkarton) sowie die Ausstattung 'Maschinen-Maske'. Außerdem erhalten Käufer der PlayStation 4-Version ein dynamisches Design, 15 PSN-Avatare sowie die Pod-Skins 'Spielsystem' und 'amazarashi-Kopf' dazu. Wer das Spiel auf STEAM kauft, erhält zwei exklusive Bildschirmhintergründe." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Game of the YoRHA Edition - Launch Trailer