Lara Croft Go: Kapitel "Der Spiegel der Geister" auf PC verfügbar - 4Players.de

Für die PC-Version von Lara Croft GO ist ein neues Story-Kapitel mit dem Titel "Der Spiegel der Geister" verfügbar. Das Kapitel hat Square Enix Montréal in Zusammenarbeit mit dem Indie-Studio KO_OP entwickelt. Es enthält neue Puzzles, Mechaniken, Errungenschaften, Trophäen und mehr. "Es war einen Freude ein komplett neues Kapitel für Lara Croft GO mit dem talentierten Team von KO_OP zu entwickeln", sagt Antoine Routon, Technical Director bei Square Enix Montréal. "Wir glauben, dass der Geist des ursprünglichen Lara Croft GO beibehalten wurde und Spieler die Geschichte des neuen Kapitels trotzdem als neue Herausforderung empfinden werden."