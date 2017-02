Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): Zwei Screenshots: Cloud in Deckung und der erste Bossgegner - 4Players.de

Cloud geht in Deckung

Der erste Bossgegner

Bei der "Monaco Anime Game International Conference (MAGIC) 2017" hat Tetsuya Nomura, Game Director von Final Fantasy 7 Remake bei Square Enix, zwei Screenshots aus dem Remake des Klassikers gezeigt . Auf dem ersten Screenshot sieht man Cloud, der hinter einer Kiste in Deckung geht. Nomura erzählte derweil, dass sie dem Kampfsystem viel Aufmerksamkeit geschenkt hätten und die Gefechte ohne "Unterbrechungen" ablaufen würden. Probleme hätten sie allerdings mit den Granaten gehabt. Hierzu sagte er noch, dass die eigenen Partymitglieder keinen Schaden von (eigenen) Granaten erleiden würden. Auf dem zweiten Bild ist der erste Boss des Spiels (Guard Scorpion) zu sehen. Die Umgebung um den Bossgegner herum wird teilweise zerstörbar sein, meinte Nomura. Eigentlich wollte er ein Video des Kampfes zeigen, aber Square Enix lehnte diesen Vorschlag ab. Last but not least sagte er, dass die Benutzeroberfläche nicht final sei und weiterhin optimiert werden soll.