Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): Nomura bestätigt actionorientierte Kämpfe, optionale Deckung und mehr Boss-Fähigkeiten - 4Players.de

Tetsuya Nomura, Game Director von Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) bei Square Enix, hatte Mitte Februar bei der "Monaco Anime Game International Conference (MAGIC) 2017" neues Bildmaterial aus dem Spiel präsentiert ( wir berichteten ) und nutzte die aktuelle Ausgabe der Famitsu via Gematsu dazu, um einige Unklarheiten - bedingt durch die Übersetzung und seine Präsentation - aus der Welt zu schaffen.Zunächst stellte er klar, dass die Kämpfe actionorientiert sind und nicht auf Kommandos basieren würden (ATB-Kampfsystem). Auf einem Bild sah man Cloud in Deckung und laut Nomura sei dies nur ein Beispiel für die Interaktivität der Spielumgebung in bestimmten Situationen. Es würde auf den Karten bestimmte Bereiche geben, in denen man in Deckung gehen könne, aber dieses Vorgehen soll vollkommen optional sein. Zu dem Kampf gegen den ersten Boss des Spiels (Guard Scorpion) fügte er noch hinzu, dass der Gegner im Remake über deutlich mehr Attacken als im Original verfügen würde. Zugleich bestätigte er erneut, dass die Umgebung des Bossraums teilweise zerstörbar sein wird.