Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): Soll kein "einfaches Remake" werden und "das Original übertreffen" - 4Players.de

schockbock hat geschrieben: ? vor 25 Minuten Keine Ahnung was es wird. Was es NICHT wird, ist eine grafisch aktualisierte Kopie des Originals, was ich aus verschiedenen Gründen verstehen kann, z.B. weil random Rundenkämpfe (selbst mit ATB) für nicht mehr zeitgemäß erachtet werden.

Swen Vincke badet gerade in seinem Geld wie Onkel Dagobert und lacht irreDas Problem ist ja auch, dass Square zumindest bei Final Fantasy eigentlich nur Rundenkämpfe kann. Sowohl bei Final Fantasy Type-0 als auch bei Final Fantasy 15 waren am Ende eben die Echtzeitkämpfe meiner Meinung nach mit Abstand das schwächste Glied in der Kette. Diese Kämpfe müssen nicht zufällig sein, man muss heute ja nicht mehr derart Ressourcen sparen und kann somit Gegner durchaus in der Welt platzieren, aber Actionkämpfe und Final Fantasy war für mein Empfinden bisher nichts, was sich gut miteinander vertragen hätte. Im besten Fall bekommen wir die schlechte "Tales Of"-Kopie wie in FF XV, im schlechtesten wird es ein solches Chaossystem wie in FF-T0 *schauder*Und ganz ehrlich: bei den selbst gesteckten Zielen von SE zusammen mit den bereits angekündigten Änderungen im grundlegendem Gameplay... bitte, gebt dem Titel wenigstens einen sich vom Original deutlich abgrenzenden Untertitel.