Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): Ist laut Tetsuya Nomura "nicht mehr in der frühen Konzeptphase" - 4Players.de

Ende 2015 waren die letzten Spielszenen aus dem episodischen Remake von Final Fantasy 7 zu sehen und auch auf der E3 2018 glänzte das Remake des Klassikers hauptsächlich durch Abwesenheit - nicht einmal bei der E3-Showcase von Square Enix wurde der Titel erwähnt. The Verge hakte deswegen bei Tetsuya Nomura nach, der als Game Director von Kingdom Hearts 3 auch in die Entwicklung des FF7-Remakes involviert ist. Nomura sagte: "Wir entwickeln [Final Fantasy 7] parallel und es ist nicht in der frühen Konzeptphase. Es befindet sich tatsächlich in der Entwicklungsphase." Der langjährige Mitarbeiter von Square Enix sagte, dass er sich für beide Spiele gleichermaßen einsetzen würde. Aber wenn Kingdom Hearts 3 Ende Januar 2019 erscheinen würde, könnte er sich stärker dem Remake von Final Fantasy 7 widmen.Mitte April ließ eine (japanische) Stellenausschreibung durchblicken lassen, dass das Final Fantasy 7 Remake aufgrund der "großen Resonanz nichts Geringeres als eine neue Kreation" sein soll, die sich nicht auf ein "einfaches Remake" beschränken wird. Laut der Übersetzung von Gematsu ist zu beachten , dass sich die Mitarbeiter/Entwickler des ursprünglichen Spiels (Final Fantasy 7) wieder zusammengefunden haben, um an einem Vorhaben zu arbeiten, dass "das Original übertrifft".Im März 2017 stellte Tetsuya Nomura (Game Director) klar , dass die Kämpfe actionorientiert sind und nicht auf Kommandos basieren würden (ATB-Kampfsystem). Im Mai 2017 übernahm dann Naoki Hamaguchi (Haupt-Programmierer von Lightning Returns: Final Fantasy 13; Projektleiter von Mobius Final Fantasy) die Projektleitung des Remakes. Der erste Teil des Remakes soll bis spätestens 2020 erscheinen ( wir berichteten ). Das Final Fantasy 7 Remake entsteht bei "Business Division #1" von Square Enix. Dort wird auch an Mobius Final Fantasy gearbeitet.Letztes aktuelles Video: PlayStation Experience 2015 Interview mit Yoshinori Kitase