Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): Entwicklung läuft "gut"; Nomura über Atmosphäre und tiefere Charaktere - 4Players.de

Nach dem kurzen Lebenszeichen von dem Final Fantasy 7 Remake nach der E3-Abstinenz hat sich Tetsuya Nomura (Game Director) in der aktuellen Ausgabe der Famitsu via Gematsu etwas ausführlicher zu Wort gemeldet. Laut seinen Aussagen würde die Produktion "gut" verlaufen. Die Entwicklung gehe sogar schneller vonstatten als erwartet. Sie würden noch auf den richtigen Zeitpunkt für die Veröffentlichung der nächsten News/Pressemitteilung warten. Man soll Geduld haben, heißt es.Nomura führt fort, dass die Richtung des Remakes bereits festgelegt wurde, bevor sie im Mai 2017 zur internen Entwicklung bei Square Enix wechselten und die Zusammenarbeit mit externen Studios beendeten ( wir berichteten ). Außerdem stellte er klar, dass die Atmosphäre des Originals erhalten bleiben wird. Sie möchten aber tiefer in die Charaktere des Szenarios eintauchen, einschließlich der Mitglieder von Avalanche. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Avalanche ist eine Rebellengruppe in FF7, die Shin-Ra aufhalten möchte. Zu den Mitgliedern gehören Barret Wallace, Biggs, Cloud Strife, Jesse, Tifa Lockhart, Wedge, Elfé, Shears und Fuhito.Letztes aktuelles Video: PlayStation Experience 2015 Interview mit Yoshinori Kitase