Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): Wurde zu früh angekündigt; Nomura über Leaks und Druck von Fans - 4Players.de

Das Remake von Final Fantasy 7 wurde zu früh angekündigt, erklärte Tetsuya Nomura (Game Director) in einem Interview mit Multiplayer.it via khinsider.com und Resetera . Der langjährige Mitarbeiter von Square Enix sagte, dass sie von den Spielern bzw. den Fans und den Leaks/Gerüchte aus der Spiele-Industrie zunehmend unter Druck gesetzt wurden. Angekündigt wurde das Remake von FF7 im Juni 2015 auf der E3-Pressekonferenz von Sony.Tetsuya Nomura sagte: "Die Entscheidung, wann man sein Spiel der Öffentlichkeit bekannt gibt, ist immer schwierig. Ich verstehe, warum manche Unternehmen so lange wie möglich [mit der Ankündigung] warten, und ich denke definitiv, dass es eine gute Sache für sie ist. Aber in unserem Fall bekommen wir selbst dann Druck von den Fans, auch wenn wir nichts ankündigen. Sie fragen uns immer: 'Arbeitest du daran?' oder 'Warum machst du nicht eine Fortsetzung?'. Auch nach der Ankündigung ändert sich die Situation nicht, denn dann werden sie uns fragen: 'Wann wird es veröffentlicht?' oder 'Wann zeigt ihr einen neuen Trailer'.Die Leute warten auf neue Informationen, unabhängig davon, ob das Spiel angekündigt wurde oder nicht. Es ist toll, wenn wir es so lange wie möglich geheim halten können, aber heutzutage werden viele wichtige Projekte Opfer von Gerüchten und Leaks. Ehrlich gesagt, ziehe ich es vor, dass wir unsere Spiele offiziell enthüllen, anstatt ein Leak oder ein Gerücht online zu sehen. Gerade wenn ein Teil der Entwicklung bei anderen Unternehmen ausgelagert wird, besteht immer das Risiko, dass Menschen außerhalb des internen Teams Informationen und Bilder online verbreiten. Noch schlimmer ist es, wenn während der Entwicklung ein vermeintliches Gerücht aufkommt, dass die Leute glauben, und es notwendig wird, zu entscheiden, ob man antworten und es leugnen soll [Hintergrund: Das Remake von FF7 wurde zunächst nicht intern bei Square Enix entwickelt].Dasselbe geschah mit dem Remake von Final Fantasy 7. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass wir es zu früh angekündigt haben, aber selbst in der Branche hatte es sich herumgesprochen, dass wir an dem Spiel arbeiten, also haben wir einfach beschlossen, es nicht geheim zu halten und es offiziell zu enthüllen."Letztes aktuelles Video: PlayStation Experience 2015 Interview mit Yoshinori Kitase