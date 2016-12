I am Setsuna: Entwickler des Rollenspiels beantworten Fragen der Fans - 4Players.de

Square Enix hat drei Interview-Videos veröffentlicht, in denen die Entwickler von I am Setsuna , Tokyo RPG Factory, von Fans gestellte Fragen zum Rollenspiel alter Schule (zum Test ) beantworten. Im ersten Video geht Director Atsushi Hashimoto auf Fragen zur allgemeinen Planung und zum Gedankenprozess, der in der Anfangsphase der Spielproduktion stattfand, ein:Im zweiten Video stehen Atshushi Hashimoto, Jun Suzuki (Art Director) und Usuke Kumagai (Director für die englische und die PC-Version des Spiels) Rede und Antwort:Auch im dritten und letzten Video beantworten Jun Suzuki, Atsushi Hashimoto und Usuke Kumagai Fragen der Online-Community: