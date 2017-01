I am Setsuna: Auch in Deutschland zum Verkaufsstart von Nintendo Switch - 4Players.de

Square Enix Deutschland hat bestätigt, dass I Am Setsuna am 3. März 2017 für Nintendo Switch erscheinen wird. Nintendo Deutschland sprach bisher nur ganz allgemein von "2017". Das von Tokyo RPG Factory entwickelte Rollenspiel wird somit hierzulande als digitaler Download zeitgleich mit der neuen Nintendo-Konsole veröffentlicht. Die Switch-Version umfasst die neue 'Temporal Battle Arena'. Letztere wird als kostenloser DLC exklusiv für Switch erhältlich sein und ermöglicht Spielern den Up- und Download von Daten, um Kämpfe gegen Gruppen anderer Spieler zu bestreiten. Unseren Test der PC- und PS4-Version findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer