Pünktlich zum Stapellauf von Nintendos neuer Konsole am 3. März 2017 wird Square Enix eine Switch-Version von I am Setsuna via eShop veröffentlichen. Mit dem Launch-Trailer stimmt man schon mal auf die bevorstehende Reise in die nostalgische Welt des Oldschool-Rollenspiels von Tokyo RPG Factory (zum Test ) ein:Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Launch-Trailer