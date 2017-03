I am Setsuna: Switch-exklusiver Gratis-DLC "Temporal Battle Arena" auf April verschoben - 4Players.de

Seit heute ist das von Tokyo RPG Factory entwickelte Oldschool-Rollenspiel I am Setsuna auch für Nintendo Switch als eShop-Download erhältlich. Der bereits im Vorfeld angekündigte , Switch-exklusive "Temporal Battle Arena"-DLC, der per Datentransfer indirekte Kämpfe gegen KI-gesteuerte Gruppen anderer Spieler ermögliche, soll laut Square Enix Japan (via Gematsu ) allerdings erst im April kostenlos erhältlich sein. Auf PC und PlayStation 4 hinterließ der Titel letztes Jahr einen lediglich ausreichenden Gesamteindruck: "Ich mag Rollenspiele alter Schule. Aber I Am Setsuna lässt mich einschlafen: statische Inszenierung, kinderleichte Kämpfe, monotones Spielgefühl", lautete Jörgs Urteil (zum Test ).Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Launch-Trailer