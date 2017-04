Kingdom Hearts Unchained Chi: Union-Cross-Erweiterung veröffentlicht - 4Players.de

Mit Union χ (Cross) hat Square Enix eine kostenlose Erweiterung zu Kingdom Hearts Unchained χ für Android ( Google Play ) und iOS ( AppStore ) veröffentlicht, die dem Mobile-Titel u. a. einen Mehrspielermodus und weitere Anpassungsmöglichkeiten der Avatare hinzufügt: "In KINGDOM HEARTS Union χ können Spieler per Matchmaking schlagkräftige Teams mit bis zu sechs Party-Mitgliedern erstellen, um gegen die Herzlosen sowie Bossgegner anzutreten. Spieler können außerdem Quests mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad annehmen und besondere Missionen erfüllen. Emotes und Texteinblendungen sorgen dafür, dass die Spieler schnell miteinander kommunizieren können. Der brandneue 'Theater Modus' bietet zudem die Möglichkeit, Zwischensequenzen erneut zu betrachten und noch tiefer in die dramatische Story einzutauchen." Um den bisherigen Erfolg und den Geburtstag des Spiels zu feiern, sollen Spieler zudem mit In-Game-Währung und Items beschenkt werden.Letztes aktuelles Video: Union-Cross-Erweiterung