Planet Coaster: Video: Eine Achterbahn pflügt sich durch die Besuchermassen - 4Players.de

Frontier Developments demonstriert im folgenden Video einen Achterbahn-Crash aus der Freizeitpark-Aufbausimulation Planet Coaster - eines der neusten Features, das die Entwickler in das Spiel eingebaut haben. Die speziell dafür gestaltete Achterbahn endet einfach im Nichts, was dazu führt, dass die Achterbahn-Wagen durch die Gegend fliegen und sich durch die virtuellen Besuchermassen pflügen. Das Video soll die physikalische Simulation im Spiel veranschaulichen. Planet Coaster befindet sich derzeit in der geschlossen Alpha-Phase. Die finale Version soll am 17. November 2016 erscheinen. Vorher wird noch ein Betatest stattfinden.Letztes aktuelles Video: Coaster Crash