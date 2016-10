Planet Coaster: Entwickler sprechen über die Simulation der Parkbesucher - 4Players.de

In Planet Coaster sollen sämtliche Besucher des virtuellen Freizeitparks ihren eigenen Kopf haben. Jeder Besucher hat seine eigenen Bedürfnisse, eigene Interessen und unterschiedliche große Geldreserven. Über die individuelle Simulation der Parkbesucher sprechen die Entwickler im folgenden Videotagebuch. Käufer bzw. Vorbesteller der Thrillseeker-Edition dürfen ab dem 9. November 2016 am Betatest teilnehmen, bevor die finale Version dann am 17. November 2016 an den Start gehen wird.Letztes aktuelles Video: Entwicklertagebuch Teil 5 The Guest Brain