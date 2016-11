Planet Coaster: Video-Tagebuch: Die Entwickler sprechen über die Spielmodi und die Tiefe der Park-Simulation - 4Players.de

Im sechsten Entwicklertagebuch sprechen die Entwickler von Planet Coaster über die drei Spielmodi (Szenarios, Sandbox und Herausforderung), die Tiefe der Simulation und wie man Marketing-Kampagnen starten kann, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Käufer bzw. Vorbesteller der Thrillseeker-Edition dürfen im Laufe des heutigen Tages an dem Betatest teilnehmen, bevor die finale Version dann am 17. November 2016 an den Start gehen wird.Letztes aktuelles Video: Entwicklertagebuch Teil 6 Management Matters