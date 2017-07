Planet Coaster: Patch 1.3.3 und drei kostenpflichtige Bausätze u. a. zu Knight Rider - 4Players.de

Für Planet Coaster ist heute das Update 1.3.3 mit einem weiteren Fahrgeschäft (Coriolis), der Achterbahn (Manic Mouse), weiteren Coaster-Bauplänen und einigen Bugfixes veröffentlicht worden. Zudem stehen die ersten drei kostenpflichtigen DLC-Pakete für jeweils 2,99 Euro bereit ( Frontier Store Steam ), die jeweils thematisch passende Szenerie-Bausätze zu "The Munsters", "Knight Rider" und "Zurück in die Zukunft" enthalten.Der 'The Munsters'-Munster-Koach-Bausatz bringt dem Spiel Nachbauten des Munster Koachs und des DRAG-U-LA Drag-Rennautos aus der Folge 'Das Autorennen' und dem klassischen Munsters-Film 'Gespensterparty' von 1966. Mit dem 'The Munsters'-Bausatz werden im Spiel beide Fahrzeuge sowohl im Maßstab 1:1,2 als Szenerieobjekte als auch als 'Kitbash'-Modelle im Maßstab 1:1,8 verfügbar. Letztere können auseinandergenommen und nach Wunsch zusammengebaut werden. Der 'The Munsters'-Bausatz enthält außerdem ein Go-Kart-Modell für die 'Speed'-Go-Kart-Bahn, ein beleuchtetes Logoschild und animierte Spezialeffekt-Objekte als Bonus.Der Knight Rider-K.I.T.T.-Bausatz bringt dem Spiel Nachbauten von K.I.T.T., K.I.T.T. im Super-Verfolgungsmodus und den bösen Prototypen K.A.R.R. von Knight Industries in silberner und schwarzer Farbe. Mit dem 'Knight Rider'-Bausatz werden im Spiel alle drei Autos sowohl im Maßstab 1:1,2 als Szenerieobjekte als auch als 'Kitbash'-Modelle im Maßstab 1:1,8 verfügbar. Letztere können auseinandergenommen und nach Wunsch zusammengebaut werden. Der 'Knight Rider'-Bausatz enthält außerdem ein Go-Kart-Modell für die 'Speed'-Go-Kart-Bahn, ein beleuchtetes Logoschild und animierte Spezialeffekt-Objekte als Bonus.Der 'Back to the Future'-Bausatz bringt dem Spiel Nachbauten der DeLorean-Zeitmaschine in ihrer Originalform von 1985 sowie in den Varianten von 2015, 1955 oder 1885, mit optionalen Standardrädern, Schweberädern, weiß umrandeten klassischen Reifen oder Eisenbahnrädern. Mit dem 'Back to the Future'-Bausatz werden im Spiel alle vier Wagen sowohl im Maßstab 1:1,2 als Szenerieobjekte als auch als 'Kitbash'-Modelle im Maßstab 1:1,8 verfügbar. Letztere können auseinandergenommen und nach Wunsch zusammengebaut werden. Der 'Zurück in die Zukunft'-Bausatz enthält außerdem ein Go-Kart-Modell für die 'Speed'-Go-Kart-Bahn, ein Logoschild und animierte Spezialeffekt-Objekte als Bonus.Letztes aktuelles Video: Summer Update