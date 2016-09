Battlezone (VR): Kooperativ mit vier Personen spielbar; Überblick-Trailer - 4Players.de

Die prozedural generierte Kampagne von Battlezone wird man auf PlayStation VR alleine oder mit bis zu vier Spielern kooperativ (Online) spielen können, dies gab Entwickler Rebellion bekannt. Robbie Cooke schreibt dazu im PlayStation.Blog : "Ja, richtig: Battlezones gesamte Kampagne kann nicht nur im Singleplayer-Modus, sondern auch im Online-Koop-Modus für 2 bis 4 Spieler gespielt werden. Wir freuen uns wahnsinnig über diese Ankündigung. Wir haben den Koop-Modus schon in unseren anderen Spielen geliebt, beispielsweise in Sniper Elite 3 und Zombie Army Trilogy, aber Battlezone war ein unbeschriebenes Blatt für uns, das wir mit neuen Spielmechaniken und brandneuem Gameplay füllen konnten. Verbindet man die Intensität der VR mit den eingebauten Mikrofonen des Headsets, fühlt ihr euch wie ein knallhartes Angriffsteam. (...) Der Koop-Modus ist auch nicht einfach nur ein nettes Extra. Bestimmte Kombinationen aus Spielstilen, Ausrüstungen und Panzerarten wirken sich in verschiedener Art und Weise aus. Besondere Spezialausrüstung kann dazu benutzt werden, die Fähigkeiten eurer Teamkollegen im Kampf zu verbessern (und ja, es gibt sogar eine Wiederbelebungsmechanik!)." Außerdem hat Rebellion das folgende, sieben Minuten lange Überblick-Video veröffentlicht, das Battlezone ausführlich vorstellt.Letztes aktuelles Video: Überblick-Trailer