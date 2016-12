Battlezone (VR): Kostenloses Update bringt Classic Modus und weitere Inhalte - 4Players.de

Rebellion hat angekündigt, dass das kommende Update 1.03 nicht nur die üblichen Performance-Verbesserungen und Bug Fixes mit sich bringen wird, sondern auch einen Classic Modus, in dem der Spielhallenautomat der frühen Achtziger wieder in VR zum Leben erweckt wird. Dabei soll man sowohl die Wahl zwischen der Original-Steuerung von damals und der modernisierten Variante haben.Darüber hinaus will man auch die bisherige Kampagne mit neuen Inhalten wie weiteren Missionstypen und frischen Karten erweitern. Den Kritikpunkt der mangelhaften Erklärungen, der auch Bestandteil unseres Tests war, will man außerdem nachträglich mit einem integrierten Feldhandbuch entkräften. Auch der knackige Schwierigkeitsgrad soll durch neue "Heilungssplitter" bei zerstörten Gegnern etwas entschärft werden. Wer sein echtes Geld gerne in Mikrotransaktionen verpulvert wird sich außerdem darüber freuen, dass man sich zig individuelle Anpassungen für seinen Cobra-Panzer anschaffen kann, darunter Lackierungen, Hupen und Wackelköpfe.Der Patch soll am 20. Dezember veröffentlicht werden. Hier noch die offiziellen Anmerkungen aus der Pressemitteilung:BATTLEZONE 1.03 Patch NotesClassic Mode now availableField Manual now available- Both Classic Mode and Field Manual available via Extras MenuUpdated campaign content- New maps, missions and events- Health crystals in single-player as additional means of restoring health- Hints will display upon death- HUD colour options added to Settings MenuBug fixes and optimizations- Fixed a bug where hoppers sometimes got stuck in level geometry- Reduced projectile-based lag when not hosting in online co-op- Various performance optimizationsAdded purchasable tank customization options- New skins, bobbleheads and horns now available to purchaseLetztes aktuelles Video: Video-Test