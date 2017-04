Battlezone (VR): Betatest auf Oculus Rift und HTC Vive steht an - 4Players.de

Rebellion wird den Betatest von Battlezone auf Oculus Rift und HTC Vive in der nächsten Woche (am 19. April) starten. Interessierte Spieler können sich für den geschlossenen Testlauf hier registrieren . Die PC-Version wird hochauflösende Texturen sowie Schatten, benutzerdefiniertes Super-Sampling und Oculus-Touch-Unterstützung bieten. Sämtliche Patches und alle kostenpflichtigen Zusatzinhalte, die seit dem Verkaufsstart der PSVR-Version veröffentlicht wurden, sollen via Steam oder Oculus Store verfügbar sein. Wann genau Battlezone (VR) für PC erscheinen wird, steht noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: Classic Mode-Update