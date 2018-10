Battlezone (VR): Switch-Umsetzung erscheint im November - 4Players.de

Rebellion hat eine Switch-Umsetzung der futuristischen Panzer-Action Battlezone angekündigt, die weltweit am 8. November erscheinen soll. Wie auf anderen Plattformen handelt es sich auch hier um die Gold Edition, die weitere Inhalte enthält. Zudem wird man neben Solo-Ausflügen den Koop-Modus für bis zu vier Spieler sowohl online als auch lokal in Angriff nehmen dürfen. Vorbestellungen sind ab sofort über den Nintendo eShop möglich. Bis zum Release wird ein Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Preis von 34,99 Euro gewährt.Ursprünglich erschien Battlezone als reiner VR-Titel für PSVR und wurde später auch für PC-Headsets umgesetzt. Mittlerweile ist die VR-Unterstützung nur noch optional, denn auf allen Plattformen darf man seit der Veröffentlichung der Gold Edition auch ohne Headset-Zwang in die Cockpits der Panzer einsteigen.Letztes aktuelles Video: Gold Edition