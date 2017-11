American Truck Simulator Gold Edition mit Karten-Erweiterung "New Mexico" im Handel

astragon Sales & Services GmbH hat die American Truck Simulator Gold Edition zum Preis von 29,99 Euro im deutschsprachigen Raum im Handel veröffentlicht. Neben dem Hauptspiel sind die Erweiterungen "New Mexico" (Karten-Erweiterung; digitale Version des Add-ons erschien am 9. November), der Heavy Cargo DLC, das Wheel Tuning Pack sowie das Steering Creations Pack enthalten."Mittels des Heavy Cargo DLC kommen beim American Truck Simulator zukünftig auch wahre Schwergewichte ins Spiel: So wollen unter anderem tonnenschwere Bau- und Landmaschinen, Kabelrollen, Transformatoren, ein Kran sowie eine Fräsmaschine an ihren nächsten Einsatzort gebracht werden. Mit dem Wheel Tuning Pack und dem Steering Creations Pack hingegen wird die eigene Zugmaschine individuell an die Wünsche des jeweiligen Spielers angepasst. Räder und Lenkräder lassen sich mit Hilfe dieser Erweiterungen auf vielfältige Art und Weise tunen und in optischer Hinsicht anpassen.""Schwer beladen und ordentlich aufgemotzt geht es dann ab sofort neben Kalifornien, Arizona und Nevada auch in Richtung New Mexico. Die in der Gold Edition enthaltene neue Kartenerweiterung bringt nicht nur 4.000 Meilen virtuelle Straße, sondern auch 14 neue Städte, darunter Santa Fee, Roswell und Albuquerque auf den heimischen PC. Darüber hinaus finden sich hier elf neue Truck-Stops und Rastplätze entlang der Highways sowie mehr als ein halbes Dutzend neuer Firmen und Frachtstationen."Letztes aktuelles Video: World Rescale