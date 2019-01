EITR: Altnordisches Hack'n Slay erscheint im Sommer 2019 - 4Players.de

Über Jahre war es still um EITR , das uns auf der gamescom 2015 noch begeisterte. Jetzt gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen des altnordischen Hack'n Slays, das bei Eneme Entertainment entsteht und von Devolver Digital vertrieben wird. Die Entwickler melden sich endlich mit einem angepeilten Release von "Sommer 2019" auf Steam zurück:"Hello everyone,We'd like to thank you all for your ongoing support and patience for Eitr! It's been a long road but we're finally starting to see the end of the tunnel.Eitr is currently being scheduled for a Summer 2019 release.In the coming months, we will have more information and media to share as we close in on release and rekindle the 'hype train'.Again, thank you all for your continued support!Derity."Warum das ein Grund zur Freude ist, verrät ein Blick auf Bens bisherige Eindrücke, die in der Vorschau zu einem Fit4Hit führten:"Diese erste halbe Stunde der gamescom war nicht nur ausgesprochen stimmungsvoll, sie war auch angenehm fordernd. Eitr ist kein Dark Souls! Aber es hat damit mehr gemein als mit Diablo: Seine Kreaturen sind zähe Biester mit vielseitigen Verhaltensmustern. Timing und Taktik bestimmen die Kämpfe in der ebenso dunklen wie zauberhaften Welt der Mythen. Risiko in der Charakterentwicklung wird hart bestraft oder großzügig belohnt. Dabei strahlt das Abenteuer eine wohltuende Ruhe aus, einen willkommenen Kontrapunkt zum aufgeregten Gewusel anderer Action-Rollenspiele. Geheimnisse und Abzweigungen motivieren zum Erkunden der verwunschenen Umgebung; weil eine Karte fehlt, denkt sich der Kopf in das Abenteuer, nicht der Achievement-Zähler. Eitr könnte Jägern und Sammlern ein Kleinod sein!"Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2015