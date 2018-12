Sheltered: Postapokalyptisches Strategiespiel erscheint bald für Switch - 4Players.de

Sheltered wird ab Dienstag, 18. Dezember auch für Switch erhältlich sein. Das haben Team 17 und Entwickler Unicube bekannt gegegben. In dem Survival-Abenteuer kümmert man sich um eine Familie, die aufgrund einer nuklearen Katastrophe in einem Bunker überleben muss. Man sammelt Vorräte, während man die Unterkunft Stück für Stück ausbaut.

Auf PC, PlayStation 4 und Xbox One wurde Sheltered vor zweieinhalb Jahren veröffentlicht, Smartphone-Umsetzungen folgten vor einem Jahr. Die Nintendo-Fassung wird mit 14,99 Euro zu Buche schlagen; in der Launch-Woche ist allerdings ein Rabatt von 20 Prozent geplant. Die Zusatz-Szenarien Surrounded und Stasis sind diesmal von Beginn an dabei.

Letztes aktuelles Video: Android-iOS-Start-Trailer