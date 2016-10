PlayStation VR: 3D-Audio nur über Kabel-Kopfhörer - 4Players.de

Gestern hatte Sony via PlayStation Blog ein umfassendes FAQ zum bevorstehenden Start von PlayStation VR am 13. Oktober 2016 veröffentlicht. Wie den Kollegen von Polygon aufgefallen ist, wird darin auch auf die 3D-Audiowiedergabe in Verbindung mit Sonys Virtual-Reality-Headset eingegangen, die demnach ausschließlich mit kabelgebundenen Kopfhörern funktioniere. Wer ein kabelloses Headset besitze und dieses gern in Verbindung mit PlayStation VR verwenden möchte, müsse auf 3D-Audio verzichten. Dabei soll laut FAQ durch diese Art der Audiowiedergabe "das Gefühl der Immersion und Präsenz innerhalb der virtuellen Realität im Vergleich zu 7.1-Surround-Sound-Systemen deutlich verstärkt" werden. Wer das erleben möchte, braucht aber eben einen Kabel-Kopfhörer, wie der im Lieferumfang enthaltene.Letztes aktuelles Video: Unboxing the PlayStation VR