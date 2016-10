PlayStation VR: HDR-Signal lässt sich nicht durchschleifen - 4Players.de

Die Prozessoreinheit von PlayStation VR wird in der Lage sein, HD-Signale im Standby an den Fernseher durchzuschleifen. Während an einer Standard-PS4 ein 1080p-Bild weitergeleitet wird, erlaubt die Passthrough-Funktion mit einer Verwendung an der PlayStation 4 Pro sogar eine Unterstützung von Inhalten, die von PlayStation Pro mit einer Auflösung von 2160p (UHD oder “4K”) und im YUV-420-Farbformat mit bis zu 60 Hz wiedergegeben werden.Wie aus dem offiziellen FAQ zum VR-Headset hervorgeht, gilt das aber nicht für HDR-Signale. Egal ob 1080p oder 4K: Die Box ist laut Sony nicht in der Lage, HDR-Signale via Passthrough an den Fernseher durchzuschleifen. "Der Pass-Through von HDR-Signalen wird von der Prozessoreinheit jedoch nicht unterstützt. Das gilt sowohl für 1080p als auch für 2160p HDR. Wenn ihr einen HDR-fähigen Fernseher besitzt und PS4-Inhalte in HDR wiedergeben wollt, muss das PS4-System direkt an den Fernseher angeschlossen werden", heißt es da.Das ist vor allem deshalb überraschend, weil Sony bei der Vorstellung der Pro-Variante das Thema HDR so stark in den Mittelpunkt gerückt und auch die Vorteile der neuen Konsole in Kombination mit VR erwähnt hat. Wer also ein entsprechendes TV-Gerät und PlayStation VR sein Eigen nennt, wird nicht drum herum kommen, die HDMI-Kabel jedes Mal umzustecken oder mit Verteilern zu arbeiten, wenn er sowohl die HDR-Unterstützung der Konsole als auch das VR-Angebot in Anspruch nehmen will.Letztes aktuelles Video: Unboxing the PlayStation VR