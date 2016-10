PlayStation VR: Sony beantwortet Fragen zur Prozessoreinheit, der neuen Kamera und mehr - 4Players.de

Kurz vor dem Release von PlayStation VR am 13. Oktober hat Sony ein umfangreiches FAQ veröffentlicht, welches allerlei Fragen zum Virtual-Reality-Headset beantwortet. So wird z.B. nach entsprechenden Gerüchten klargestellt, dass (nach jetzigem Stand) keinerlei Nutzung an PC oder Mac geplant ist. Außerdem wird auf die häufig gestellte Frage eingegangen, ob sich die neue Kamera in technischen Details vom älteren Modell unterscheidet. Dem Dokument nach ist das zumindest von der Funktionsweise her nicht der Fall:Nein, die überarbeitete PS Camera funktioniert auf genau die gleiche Weise wie das ältere Modell."Beim neuen Modell der Kamera wird allerdings einen Halterung mitgeliefert - und sie besitzt natürlich ein anderes, zylinderförmiges Design. Im Bereich der Bewegungssteuerung ist immer nur allgemein vom Move-Controller die Rede, "der ursprünglich für das PlayStation 3-System erschienen ist". Abgesehen vom Micro-USB-Port anstelle des Mini-USB-Ports scheint sich das neue Modell also ebenfalls nicht zu unterscheiden. Des Weiteren werden Details zur "Prozessoreinheit", also der Verbindungsbox erläutert:Die Prozessoreinheit ist eine kleine Box, die im Lieferumfang von PS VR enthalten ist. Sie verbindet euer PS VR-System mit eurem PS4-System und dem Fernseher. Außerdem stellt sie ein HDMI-Kabelmanagement bereit, durch das die Social Screen TV-Ausgabe, die 3D-Audio-Berechnung und der Kinomodus ermöglicht werden.

F: Was genau ist mit “HDMI-Kabelmanagement” gemeint?

Die Prozessoreinheit fungiert als ein HDMI-Splitter, der das Bild an das PS VR-System und euren Fernseher weiterleitet. Wenn PS VR ausgeschaltet ist oder gerade die Benutzeroberfläche des Systems angezeigt wird, gibt der Fernseher das normale PS4-Bild wieder. Sobald ein Spiel oder eine Anwendung für PS VR gestartet wird, zeigt der Fernseher das Social Screen-Ausgabebild.



F: Wird die Rechenleistung des PS4-Systems durch die Prozessoreinheit erhöht?

Nein. Die Prozessoreinheit unterstützt das PS4-System lediglich bei der 3D-Audio-Berechnung, dem HDMI-Kabelmanagement, dem Kinomodusund der Social Screen TV-Wiedergabe.



F: Wie groß und schwer ist die Prozessoreinheit?

Sie wiegt ca. 365 g und ihre Abmessungen betragen ungefähr 5,6 x 1,4 x 5,6 Zoll (Breite × Höhe × Länge, ohne größtes vorstehendes Teil)."

Näheres zu nicht durchschleifbaren HDR-Signalen findet ihr in dieser News , auf die Surround-Nachteile bei kabellosen Kopfhörern gehen wir hier ein . Interessant sind auch Infos zur Latenz sowie Spielen, die nativ mit 90 bzw. 120 Bildern pro Sekunde laufen sollen. Letztere seien noch Zukunftsmusik, so die FAQ:Um ein mitreißendes und angenehmes VR-Erlebnis zu bieten, muss die Latenz so gering wie möglich gehalten werden. Aus diesem Grund beläuft sich die Latenz von PS VR auf weniger als 18 ms (0,018 Sekunden).*Aktuelle Forschungen haben ergeben, dass die Latenz 20 ms betragen darf, bevor sie von Benutzern wahrgenommen wird.Das PS VR-OLED-Display bietet je nach VR-Spiel oder -Anwendung eine Bildwiederholrate von 90 Hz (90 Mal pro Sekunde) oder 120 Hz (120 Mal pro Sekunde).Die Spiele und Anwendungen für PS VR nutzen eine Funktion namens “Rückprojektion”. Diese Technologie wandelt das letzte mit 60 Hz ausgegebene Bild in ein neues mit 120 Hz ausgegebenes Bild um, und zwar basierend auf den letzten vom Spieler gemachten Kopfbewegungen. Dies ist nicht mit Videobild-Interpolation gleichzusetzen und verursacht auch keinen Lag in denen vom PS VR OLED-Bildschirm dargestellten Bildern.Ja. Es befinden sich bereits Spiele in Entwicklung, die nativ mit 90 fps laufen. Sobald die Entwickler mehr Erfahrung in der Entwicklung von Spielen für PS VR gesammelt haben, werden wir in der Zukunft eventuell sogar Spiele sehen, die nativ mit 120 fps laufen."Letztes aktuelles Video: Unboxing the PlayStation VR