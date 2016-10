PlayStation VR: Erste Spielszenen-Eindrücke: Michael und Mathias werden zu Batman und stellen sich Massenmörder und Hai - 4Players.de

Mathias und Michael haben sich in die ersten Abenteuer mit Sonys Virtual-Reality-Headset PlayStation VR gestürzt. Einer der Titel, die Teil der Spielesammlung VR Worlds ist "Ocean Descent". Wir haben den Abstieg gewagt und es bis zum Ende ausgehalten.Mit Until Dawn: Rush of Blood wagen die Entwickler von Supermassive Games nach dem Erfolg von Until Dawn einen Ausflug in VR-Gefilde. Wir haben uns in einem der ersten Level in die Achterbahn gesetzt.Mit Batman: Arkham VR können Fans der Fledermaus selbst zum dunklen Rächer werden. Im Video zeigen wir euch den Einstieg in das VR-Actionspiel.