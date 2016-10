PlayStation VR: Launch von Sonys VR-System; was ist mit der Berichterstattung auf 4Players? - 4Players.de

VR

Es kommt immer anders als man denkt. Wir hatten Pläne ausgearbeitet, die Titel auf die Redakteure verteilt und die Woche der PlayStation-VR-Veröffentlichung mit Test- und Videoberichterstattung gefüllt. Doch da es hierzulande scheinbar Lieferengpässe mit der Hardware-Bemusterung gab, konnten wir diese Pläne wie alle guten Vorsätze ad acta legen. Immerhin konnten wir uns gestern schon auf ein vorschnell von einem Versandhändler ausgesendetes Hardwarepaket freuen, so dass wir doch noch loslegen konnten.Was bedeutet dies jetzt für die Berichterstattung auf 4Players zu PlayStation VR? Wir werden heute mit dem Artikel zu Playstation VR Worlds sowie einigen Videos mit Spielszenen unsere Teststrecke beginnen, die uns mit gut 20 bislang veröffentlichten Titeln auch noch bis zum Monatsende beschäftigen wird. Morgen folgen dann Tests zu Until Dawn: Rush of Blood sowie Batman Arkham VR , während nach dem Wochenende die Berichte u.a. zu EVE: Valkyrie , DriveCluboder Here They Lie fertig gestellt werden. Da in den nächsten Wochen auch noch Titel wie z.B. Battlefield 1, Titanfall 2, World of Final Fantasy oder Rock Band Rivals anstehen, können wir uns allerdings nicht pur auf PSVR konzentrieren.Zusätzlich werden wir einen Test der Hardware anbieten, PlayStation VR mit den PC-Systemen Vive und Rift vergleichen und bereiten einen Talk zu Hard- und Software vor, die alle drei nach derzeitigem Stand ebenfalls im Laufe der nächsten Woche zu erwarten sind.