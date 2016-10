PlayStation VR: Die Launch-Trailer zum Start im Überblick - 4Players.de

Mit dem heutigen Verkaufsstart der Playstation-VR-Brille starten auch die weiter unten angegeben Titel, von denen nur die wichtigsten einen Starttrailer erhalten haben. Eines der größten Titel dürfte sicherlich RIGS sein, das mit dem folgenden Launch-Trailer vorgestellt wird:Das Adventure Assembly entführt den Spieler in unterirdische Labors, konnte uns aber in der PC-Fassung nicht wirklich überzeugen: “Hochwertige Technik und ein durchdachtes Steuerungs-Schema gestalten das Mystery-Abenteuer komfortabel, doch Story und Rätseln mangelt es an Anspruch. ( 4Players-Wertung: 59% Der Rail-Shooter Until Dawn: Rush of Blood gilt nach dem Einstieg ( Spielszenen ) als vielversprechender Kandidat, der Schießmechanik und Grusel vereint: