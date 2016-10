PlayStation VR: Funktioniert auch an PC, Xbox One, Wii U - im Kinomodus - 4Players.de

Eigentlich ist die Verwendung von PlayStation VR nur im Zusammenspiel mit der PS4 gedacht. Doch basierend auf einen Thread im Reddit-Forum schreibt Eurogamer.net , dass man im Prinzip jede andere HDMI-Quelle mit der Processing-Unit des VR-Headsets verbinden kann.Echte räumliche VR-Erfahrungen sind damit zwar nicht möglich, doch immerhin der Kinomodus lässt sich auch mit Xbox One, Wii U, PC sowie allen anderen Quellen verwenden, die man mit einem HDMI-Kabel anstöpselt. Wer also das Gefühl haben möchte, Spiele wie Gears of War 4, Forza Horizon 3 oder Super Mario auf einer großen virtuellen Leinwand zu erleben, sollte es trotz der reduzierten Bildqualität mal ausprobieren. Allerdings gibt es noch einen kleinen Haken bei der Sache: Die Prozessoreinheit, die für die Ausgabe des Kinomodus zuständig ist, funktioniert laut Eurogamer nur in Kombination mit der USB-Verbindung an einer angeschalteten PS4. Man kann die Sony-Konsole also nicht einfach außen vor lassen und die Box per USB mit anderen Geräten verbinden - der so genannte Handshake zwischen Box und PS4 muss stattfinden.Letztes aktuelles Video: From Set-Up to Play Part 3 - Entering Virtual Reality