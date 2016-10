PlayStation VR: Produktionskapazität soll aufgrund der hohen Nachfrage gesteigert werden; Sony macht bereits Gewinn mit dem Virtual-Reality-Headset - 4Players.de

Sony plant die Produktionsmenge von PlayStation VR für das Weihnachtsgeschäft 2016 und Anfang 2017 zu erhöhen, erklärte Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Computer Entertainment Europe, gegenüber CNBC . Allerdings ist sich Ryan nicht sicher, ob die Erhöhung der Produktionskapazität ausreichen werde, um die tatsächliche Nachfrage decken zu können. Rückblickend auf die Vorbestellerzahlen sagte er, dass das Interesse an dem Virtual-Reality-Headset "beträchtlich" sei und die Verkäufe direkt nach dem Verkaufsstart (13. Oktober) wohl "mehrere Hunderttausend" betragen dürften. Die Marktforscher von SuperData Research gehen jedenfalls davon aus, dass 2,6 Millionen Exemplare in diesem Jahr verkauft werden könnten. In einem anderen Interview mit Polygon sagte derweil Shawn Layden (President, Sony Interactive Entertainment America & Chairman, SIE Worldwide Studios), dass sie bereits Gewinn mit dem VR-Headset machen würden.