PlayStation VR: Release-Vorschau XXL: Wir zeigen in drei Videos alle aktuellen und kommenden Spiele, die das VR-System unterstützen - 4Players.de

Zum Start von PlayStation VR am 13. Oktober sind bereits einige Spiele erschienen - außerdem haben wir die Hardware in einem ausführlichen Test eingeschätzt. Aber was ist noch im Anmarsch und welche Spiele unterstützen VR? Wir zeigen euch in drei Videos alle Titel. Wir starten mit der Release-Übersicht, in der es um die bereits jetzt für Sonys VR-Headset erhältlichen Spiele geht:Bis zum nächsten Jahr stehen bereits viele neue Titel ins Haus. Welche das sind, seht ihr in dieser Übersicht der kommenden Releases:Neben den exklusiven VR-Spielen erscheinen auch einige VR-Umsetzungen. Welche Spiele ihr in der normalen Version als auch mit VR-Unterstützung spielen könnt, seht ihr im folgenden Video: