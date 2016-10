Sony hat von seiner Virtual-Reality-Hardware PlayStation VR bereits mehr als 50.000 Einheiten allein in Japan verkauft, wie Kotaku einen Bericht des japanisches Magazins 4Gamer entnimmt. Aus anderen Märkten sind zwar noch keine Zahlen bekannt, doch die Nachfrage nach dem Headset scheint weltweit groß zu sein, denn bereits in der vergangenen Woche erklärte der Präsident und CEO von Sony Computer Entertainment Europe, Jim Ryan, dass das Interesse "beträchtlich" sei und die Verkäufe direkt nach dem Verkaufsstart "mehrere Hunderttausend" betragen.Tatsächlich kündigte Ryan an, dass Sony den Produktionsumfang steigern wird, während Shawn Layden, Präsident von Sony Amerika und Chairman der Worldwide Studios, erklärte, dass sein Arbeitgeber bereits Gewinn mit der Hardware macht. Die Marktforscher von SuperData Research gehen zudem davon aus, dass noch in diesem Jahr 2,6 Millionen Exemplare von PSVR verkauft werden (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Video-Epilog