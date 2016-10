PlayStation VR: UK-Händler verlangt Geld für Ausprobieren - 4Players.de

Thinking about purchasing #PSVR ? Come and try it in store today! £5 for 10 minutes or £15 for 30 minutes! 🎮 pic.twitter.com/IIIHNHSSI2 — GAME Cyfarthfa (@GAMECyfarthfa) 22. Oktober 2016

Thinking about getting a #PlayStationVR? Book an experience @GAME_Bullring today and if you decide to buy, the experience is free. #GameVR pic.twitter.com/qDRnrHot1i — GAME Bullring (@GAME_Bullring) 23. Oktober 2016

Einige Filialen der britischen Handelskette GAME versuchen offenbar, interessierten Spielern für das reine Ausprobieren von PlayStation VR das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das meldet Kotaku und beruft sich dabei auf "Angebote", die von besagten Läden über Twitter veröffentlicht wurden: Demnach verlangt eine GAME-Filiale in Bromley für die Buchung eines Probespiels von zehn Minuten fünf Pfund, während bei 30 Minuten sogar 15 Pfund fällig werden - das sind bei heutigem Kurs fast 17 Euro!Die Filiale in Bullring bietet immerhin an, die Kosten für das Probespielen zu erstatten, sofern man sich anschließend für den Kauf des VR-Headsets entschließt. Großzügig, oder? Was haltet ihr von diesem fragwürdigen Geschäftsmodell?Letztes aktuelles Video: Video-Epilog