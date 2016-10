PlayStation VR: UK-Händler verlangt Geld fürs Ausprobieren - 4Players.de

Liesel Weppen schrieb am 24.10.2016 um 12:50 Uhr

Also hier hat vor kurzem eine "Spielhalle" eröffnet, die mehrere Stationen haben, wo man Vive und Oculus spielen kann. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn die demnächst auch PSVR dort anbieten.

Ich nenne es jetzt bewusst nicht ausprobieren, wobei man das natürlich auch nutzen kann, wenn man VR einfach mal ausprobieren will.

Die verlangen auch Gebühren pro Zeit, bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube die lagen etwa bei 5? für 10 Minuten.

Die verkaufen da aber gar nichts, dort kann man wirklich nur spielen. Die müssen aber halt auch die Geräte unterhalten, die Räumlichkeiten, etc.

Also ich finde das schon ok, dass man dafür Geld verlangt. Wieviel da angemessen ist, da kann man sich drüber streiten. Zudem ist ja auch keiner gezwungen, so ein Angebot zu nutzen.

VR hat halt das Problem, dass man es wirklich einfach mal ausprobieren muss, denn die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, wie das tatsächlich wirkt. Also VR ansicht, das muss dafür nicht zwangsläufig PSVR sein.

VR ansich kenne ich schon, zur PSVR würde mich aber interessieren, wie gut das Display ist.

Ich hätte da aber auch auf mehr "Werbung" von Sony gehofft. Die Ausprobiermöglichkeiten sind halt eher noch in homöopathischen Dosen zu finden. Ich hätte eigentlich schon erwartet, dass in jeder größeren Stadt Sony in mindestens einem Fachhandel (Mediamarkt, Saturn, etc) jeweils so ein System zum ausprobieren hinstellt. Also nicht eine Tour durch 10 Märkte in Deutschland, wo dann an genau einem Samstag das System mal getestet werden kann, wo dann wahrscheinlich, oh Überraschung, 5000 Leute auf einmal ankommen und alle probieren wollen.