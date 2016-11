PlayStation VR: Sony: "Verkaufszahlen befinden sich auf einem guten Weg" - 4Players.de

Bei Sony zeigt man sich zufrieden mit den bisherigen Verkäufen der VR-Brille PlayStation VR. Laut Gamespot meinte Sonys Chief Financial Officer Kenichiro Yoshida im Rahmen eines Finanz-Briefings, dass sich die Verkaufszahlen "auf einem guten Weg befinden". Konkrete Zahlen wurden aber noch nicht kommuniziert - sicher auch bedingt durch die Tatsache, dass das im Finanzbericht thematisierte letzte Quartal am 30. September endete, das VR-Gerät aber weltweit erst am 13. Oktober veröffentlicht wurde. Analysten von Superdata gehen allerdings davon aus , dass bis Ende des Jahres etwa 2,6 Millionen Einheiten von PSVR verkauft werden könnten.Letztes aktuelles Video: Terror Like Never Before